Подробно търсене

Вятърната енергия осигури 19 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Вятърната енергия осигури 19 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Вятърната енергия осигури 19 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие
Ветроенергиен парк „Свети Никола“ край Каварна. Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
03.11.2025 08:19
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,3 процента от общото количество електроенергия (1,518 гигаватчаса), а на вятърните паркове, разположени в морето, се падат 3,7 процента (253 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (48,5 процента), Дания (45,4  на сто) и Финландия (36,3 процента). В България делът е 1,3 на сто. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (385,2 гигаватчаса), Франция (229,5 гигаватчаса) и Финландия (83,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1 гигаватчаса.  

 

/СЛС/

Свързани новини

31.10.2025 10:23

Вятърната енергия осигури над 23 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 19,9 процента от общото
30.10.2025 14:07

Над 20 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,9 процента (1306
29.10.2025 11:53

Вятърната енергия осигури на 27 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 27,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 23,2 процента от общото
28.10.2025 09:32

Над 30 процента от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 30,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 26,1 процента от общото
27.10.2025 09:53

Вятърните централи в Европа са произвели близо 24 на сто от общото количество електроенергия през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,8 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers. Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,8 процента от общото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:55 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация