Вятърната енергия осигури 19 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 15,3 процента от общото количество електроенергия (1,518 гигаватчаса), а на вятърните паркове, разположени в морето, се падат 3,7 процента (253 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (48,5 процента), Дания (45,4 на сто) и Финландия (36,3 процента). В България делът е 1,3 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (385,2 гигаватчаса), Франция (229,5 гигаватчаса) и Финландия (83,6 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1 гигаватчаса.