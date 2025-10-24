Вятърната енергия осигури над 33 процента от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 33,4 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 29,3 процента от общото количество електроенергия (2,196 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,1 процента (311 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (69,6 процента), Германия (65,2 на сто) и Ирландия (52,2 процента).

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (913,5 гигаватчаса), Франция (356,1 гигаватчаса) и Испания (292,6 гигаватчаса), сочи още справката.