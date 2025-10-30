Амбицията на "Албена" АД е да привлича любителите на есенното море и на спа процедурите, каза Маргита Тодорова от дружеството

Отминалият летен сезон бе успешен за к.к. Албена и амбициите на дружеството вече са насочени към разширяване крилата на сезона и привличане на гости, които обичат есенното и зимното море и спа процедурите, каза днес пред журналисти във Варна Маргита Тодорова, директор "Маркетинг и продажби" в "Албена" АД.

Тя уточни, че през този сезон курортът е посрещнал повече от 130 000 гости. По думите й дружеството отчита ръст на туристите от Германия и Франция, както и от Полша и Чехия. Курортът е посещаван и от много туристи от Румъния. Тази година предприехме доста рискова стратегия да контактуваме и да сключим директни договори без посредници с румънски туроператори, допълни Тодорова. По думите й стъпката се е оказала много успешна и домакините са успели да реагират на всяко заявено търсене. Тодорова обаче подчерта, че този начин на работа е добър по-скоро за големи компании като "Албена" АД, а не за всички.

За да бъде страната ни успешна дестинация, на първо място трябва адекватен за новото търсене продукт, посочи Тодорова. По думите й все повече хотели и курорти по Черноморието намират най-добрите варианти и разбират, че не бива да залагат само на олинклузив предлагането, а и на разнообразие от развлечения, спортни и културни дейности, съвременна анимация. Тодорова коментира още, че намалява интересът към екскурзиите във вътрешността на страната, може би заради липсата на достатъчно информация за съвременните й дадености.

Дружеството вече е разработило стратегията си за лято 2026. По думите на Тодорова предстои да бъде реконструиран хотел "Компас“ в парковата зона в комплекса, който ще стане клубен хотел на "ТУИ груп". Според нея това е начин освен повече гости от Германия, да бъдат привлечени и още посетители от Полша и Чехия. Тя допълни, че ще продължат подобренията и в инфраструктурата на Албена, а плановете са комплексът да посрещне още през април първите си гости от Австрия.

Маргита Тодорова е сред участниците в 18-ото издание на Черноморския туристически форум, който започна днес във Варна. През тази година акцент в дискусиите на двудневната конференция са предизвикателствата и перспективите на международния пазар. Основен организатор на събитието е Варненската туристическа камара в партньорство с Общината и министерството на туризма. В дискусиите участват представители на бизнеса, на академичните среди и на различни институции.