Специални части на гръцката полиция започват да патрулират в пет ромски квартала в района на Атина

Нов, специално обучен полицейски корпус, който ще носи името „Екипи за безопасно съжителство“, скоро ще бъде разположен в пет ромски селища в областта Атика, която включва Атина и околностите ѝ, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Службата ще се състои от 100 полицейски служители от Дирекцията за борба с организираната престъпност, като 30 от тях ще бъдат опитни служители, а 70 - новоназначени.

Очаква се новото звено да провежда патрули сутрин и вечер, организирани в пет групи от по пет до шест служители, съгласно обявеното от гръцкия министър на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис през септември решение за постоянно разполагане на полицай в ромските квартали в Гърция.

Според източници на полицията екипите ще се съсредоточат върху провеждането на специализирани операции, базирани на специфични данни, а не върху широкообхватни акции, и ще си сътрудничат тясно със съществуващи звена като гръцките Екипи за предотвратяване и борба с престъпността.