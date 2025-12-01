Нивото на водата в язовирите край Истанбул продължава да спада въпреки обилните есенни валежи

Нивото на водата в язовирите, които захранват турския мегаполис Истанбул, продължава да спада, достигайки малко над 18 процента въпреки обилните есенни валежи през октомври и ноември, съобщават турски медии.

Данни на Истанбулската служба по водоснабдяване и канализация (İSKİ) сочат, че към 1 декември нивото на водата в язовирите, които захранват турския мегаполис Истанбул, спада до 18,27 процента, информира в. „Биргюн“.

Данните сочат още, че в момента нивото на шест от десетте основни язовира, които захранват Истанбул, е спаднало под 20 процента. Това са язовирите „Папучдере“, запълнен на 2,91 процента, „Казандере“, запълнен на 3,09 процента, „Алибейкьой“, запълнен на 10,95 процента, „Йомерли“, запълнен на 14,88 процента, „Сазлъдере“, запълнен на 17,83 процента и „Бююкчекмедже“, запълнен на 19,73 процента. Най-пълен е язовирът „Елмалъ“, чието ниво към момента е 49,79 процента, сочат още данните на Службата.

В коментар по темата професор Хюсеин Торос от Техническия университет в Истанбул отбелязва, че през октомври и ноември в Истанбул е паднало по-високо от обичайното за сезона количество дъжд. „От юни нататък язовирите спадаха със средно 12-13 процента на месец. Заради дъждовете през октомври този показател достигна 6 процента на месец“, коментира Торос, като подчертава, че огромното потребление и хабенето на ценния ресурс не позволяват на язовирите около Истанбул да възвърнат обема си след екстремните летни жеги, заради което част от нуждите на града вече се посрещат от реките Мелен и Йешилчай.

По данни на İSKİ към октомври дневната консумация на вода в Истанбул е била около 3,14 милиона кубически метра.