Подробно търсене

Общинският съвет в Смолян разреши изработване на подробен план за реконструкция на лифта „Малина – Студенец“ в Пампорово

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Общинският съвет в Смолян разреши изработване на подробен план за реконструкция на лифта „Малина – Студенец“ в Пампорово
Общинският съвет в Смолян разреши изработване на подробен план за реконструкция на лифта „Малина – Студенец“ в Пампорово
Снимка: Владимир Шоков/БТА, Архив
Смолян,  
31.10.2025 19:00
 (БТА)

Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт „Малина – Студенец“ в Пампорово.

Изработването на ПУП се отнася за намеренията на „Пампорово“ АД да заменят досегашния лифт от „Малина“ до „Студенец“ с нов четириседалков. В обсега на подробния план попада подмяна на 11 от общо 23-те стълба на лифта.

Общинският съвет одобри внесеното от „Пампорово“ АД задание за изработване на Подробен устройствен план. Сегашният лифт „Малина – Студенец“ е сред последните останали пътнически въжени линии, наследени в курорта от миналия век.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:30 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация