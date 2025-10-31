Защитникът Кристиан Ромеро е възстановен и може да играе срещу Челси, потвърди мениджърът на Тотнъм Томас Франк

Централният защитник на Тотнъм Кристиан Ромеро е на разположение за мача от Висшата лига в събота срещу лондонския съперник Челси, след като е възстановен от разтежение на адукторния мускул, съобщи мениджърът Томас Франк, цитиран от агенция "Ройтерс".

27-годишният аржентински национал, който е капитан на Тотнъм, пропусна последните четири мача във всички турнири на тима от Северен Лондон, след като получи травма по време на загрявката на двубоя срещу Астън Вила на 19 октомври.

Лявото крило Дестини Удоджи и нападателят Уилсън Одобер също са възстановени от контузиите си.

"Шпорите" са трети във временното класиране на Висшата лига със 17 точки от девет мача, като изостават с 5 точки от лидера Арсенал. Отборът на Франк води пред деветия Челси с 3 точки.

"Положителното е, че Ромеро, Дестини и Уилсън ще бъдат на разположение за състава", коментира Томас Франк.

Не се очаква обаче нападателят Доминик Соланке да се завърне преди паузата за националните отбори. 28-годишният английски национал е извън игра поради проблем с глезена, след като претърпя лека операция миналия месец.

"Напълно наясно сме кога ще си върнем Доминик. Надяваме се, че ще го имаме обратно и няма да има проблеми, така че трябва да го направим по правилния начин", добави Франк.

Футболистите на Тотнъм се стремят да възстановят увереността си след разочароващото отпадане в четвъртия кръг на турнира за Купата на лигата от носителя на трофея Нюкасъл в сряда.

Франк подчерта важността на домакинската публика в това, което обещава да бъде напрегнато лондонско дерби.

"Домакинският мач срещу Челси ще бъде уникален и специален. Наистина го очаквам с нетърпение", каза датският специалист.

"Имаме нужда от феновете зад нас. Знам, че те ни дават всичко, а най-добрите клубове са обединени. Това е планът и целта... Имаме може би най-добрият стадион в света и определено най-добрите фенове в света, а ние знаем, че шумът на този стадион може да бъде безумен", завърши Томас Франк.