Надежда Дюлгерова, Марина Козарева и Тодор Билчев спечелиха първите места в двете възрастови групи в конкурса "Горчиво вино"

Надежда Дюлгерова от Профилирана гимназия "Пейо Яворов" в Петрич и Марина Козарева от училище "Васил Левски" в Бургас спечелиха първо място във възрастова група до 18 г. в Националния литературен конкурс за поезия "Горчиво вино". На първо място в другата възрастова група - над 18 г., е Тодор Билчев от Русе.

Тази година в конкурса се включиха 110 творци от цялата страна. Творбите им оцени тричленно жури с председател Венко Евтимов и членове Павлина Павлова и Петя Хантова.

По думите на председателя на конкурса Венко Евтимов начинът за оценяване на най-добрите е един - качествена поезия, и същевременно силни думи, хубави образи. Той посочи, че положителен факт, който се наблюдава тази година е, че 40 от 110-те участници в конкурса са млади хора. "Това е много хубаво, защото младите хора се вълнуват, четат и се изразяват чрез поезията. В творбите им намерихме не малко добри неща. Мога да кажа, че тази година нивото е по-високо от предишния, юбилеен десети конкурс, което ме радва, защото това означава едно развитие, едно движение напред", каза още Венко Евтимов.

Според него именно с младите хора е свързано и бъдещето на конкурса "Горчиво вино". Това е и причината тази година участниците за първи път да бъдат разделени в две възрастови групи: до 18 и над 18 години. Венко Евтимов отправи и послание към всички писатели - да бъдат добри, да пишат за хората, за човека до себе си и да се обичат.

Националният конкурс е учреден през 2014 г., по случай 100-годишнината на Народно читалище "Братя Миладинови-1914" в Петрич и е под патронажа на поета Евтим Евтимов, който е роден в града. Неговият творчески път започва именно от читалището. Емблематичният поет е бил ръководител на литературния кръжок и секретар на институцията. През 2021 г. в Петрич беше открит паметник на Евтим Евтимов. Площадът в града носи името на големия български поет, починал през 2016 г.

Конкурсът "Горчиво вино", който се провежда за 11-а поредна година, се организира от Община Петрич и Народно читалище "Братя Миладинови-1914". Съорганизатор е Съюзът на българските писатели. БТА е медиен партньор на проявата.