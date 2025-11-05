Подробно търсене

Иновациите и модернизацията са ключови, предвид че енергетиката се променя с темпове, по-бързи от предишните десетилетия, посочи енергийният зам.-министър Ненов

Камелия Цветанова
Иновациите и модернизацията са ключови, предвид че енергетиката се променя с темпове, по-бързи от предишните десетилетия, посочи енергийният зам.-министър Ненов
Иновациите и модернизацията са ключови, предвид че енергетиката се променя с темпове, по-бързи от предишните десетилетия, посочи енергийният зам.-министър Ненов
Форумът "Енергийният импулс на Европа. Бъдещето на енергийната инфраструктура: иновации, модернизация и икономически ползи в условията на зеления преход" се провежда в "Гранд Хотел Милениум София". Събитието е организирано от Унгарската асоциация на главните информационни директори (VISZ) в партньорство със Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Унгария и компанията "Интер Компютър България". На снимката: заместник- министърът на енергетиката Красимир Ненов.Снимка: Камелия Цветанова/БТА
София,  
05.11.2025 09:31
 (БТА)

Иновациите и модернизацията са ключови, предвид че енергетиката се променя с темпове, по-бързи от предишните десетилетия. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на форума "Енергийният импулс на Европа. Бъдещето на енергийната инфраструктура: иновации, модернизация и икономически ползи в условията на зеления преход", организиран от Унгарската асоциация на главните информационни директори (VISZ) в партньорство със Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Унгария и компанията "Интер Компютър България". Събитието се състои в "Гранд Хотел Милениум София". Основните теми на дискусията са свързани с развитието на сектор енергетика в частта му модернизиране и дигитализация на мрежите, ролята на иновациите в трансформациите на енергийната инфраструктура, интегриране на възобновяеми енергийни източници, интелигентни мрежи, пренос и разпределение.

Енергийният преход се случва по-бързо, отколкото сме го планирали и от тази гледна точка разчитаме много на технологиите, на модернизацията, на академичната общност, на бизнеса и на правителството в тясно взаимодействие да доведат до сигурна, чиста и достъпна енергия, подчерта Ненов. 

По думите му посоката на развитие е нискоемисионно производство на електрическа енергия, базирано от една страна на богатия опит, който има България в използването на енергията от атомната централа "Козлодуй", и от друга страна  овладяването и използването в пълен обем на възобновяемите енергийни източници.  

Имаме амбицията да отделим внимание и на нуждите на онези общности, които са уязвими и живеят в еднофамилни жилища и им е по-трудно да осигурят нужните средства, за да приведат домовете си в добър вид от гледна точка на енергийната ефективност, подчерта заместник-министърът. 

/ЕС/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

31.10.2025 13:03

Две компании от България и Турция обединяват усилия за повишаване на енергийната ефективност чрез проекта GREEN FOOD

Българска и турска компании стартираха съвместен проект за повишаване на енергийната ефективност в хранително-вкусовата промишленост. Проектът "Бизнес модел за енергийна ефективност в трансграничен регион" GREEN FOOD се финансира по програмата за
31.10.2025 12:00

Да бъде създаден Национален декарбонизационен фонд, прие на първо четене парламентът

Да бъде създаден Национален декарбонизационен фонд, който да е правоприемник на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, реши на първо четене парламентът с промени в Закона за енергийната ефективност.
29.10.2025 15:47

На експертна среща в Министерството на енергетиката бяха обсъдени варианти за промяна на формулата за сградна инсталация

Заместник-министър Красимир Ненов: Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани  На експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:03 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация