Иновациите и модернизацията са ключови, предвид че енергетиката се променя с темпове, по-бързи от предишните десетилетия, посочи енергийният зам.-министър Ненов

Иновациите и модернизацията са ключови, предвид че енергетиката се променя с темпове, по-бързи от предишните десетилетия. Това каза заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов по време на форума "Енергийният импулс на Европа. Бъдещето на енергийната инфраструктура: иновации, модернизация и икономически ползи в условията на зеления преход", организиран от Унгарската асоциация на главните информационни директори (VISZ) в партньорство със Службата по търговско-икономически въпроси към Посолството на Република България в Унгария и компанията "Интер Компютър България". Събитието се състои в "Гранд Хотел Милениум София". Основните теми на дискусията са свързани с развитието на сектор енергетика в частта му модернизиране и дигитализация на мрежите, ролята на иновациите в трансформациите на енергийната инфраструктура, интегриране на възобновяеми енергийни източници, интелигентни мрежи, пренос и разпределение.

Енергийният преход се случва по-бързо, отколкото сме го планирали и от тази гледна точка разчитаме много на технологиите, на модернизацията, на академичната общност, на бизнеса и на правителството в тясно взаимодействие да доведат до сигурна, чиста и достъпна енергия, подчерта Ненов.

По думите му посоката на развитие е нискоемисионно производство на електрическа енергия, базирано от една страна на богатия опит, който има България в използването на енергията от атомната централа "Козлодуй", и от друга страна овладяването и използването в пълен обем на възобновяемите енергийни източници.

Имаме амбицията да отделим внимание и на нуждите на онези общности, които са уязвими и живеят в еднофамилни жилища и им е по-трудно да осигурят нужните средства, за да приведат домовете си в добър вид от гледна точка на енергийната ефективност, подчерта заместник-министърът.