Две компании от България и Турция обединяват усилия за повишаване на енергийната ефективност чрез проекта GREEN FOOD

Българска и турска компании стартираха съвместен проект за повишаване на енергийната ефективност в хранително-вкусовата промишленост. Проектът "Бизнес модел за енергийна ефективност в трансграничен регион" GREEN FOOD се финансира по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България - Турция 2021-2027 и цели намаляване на енергопотреблението и въглеродния отпечатък в предприятията от региона.

Проектът се изпълнява от "Чикън груп" ООД - водещ партньор от българска страна, и "Айтач" ООД от Република Турция. Двете компании оперират в сферата на хранително-вкусовата промишленост.

Това е проект, който цели да насърчи енергийната ефективност в предприятията от сектора, заяви на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Бургас ръководителят на проекта Елеонора Негулова.

Управителят на "Чикън груп" Красимир Божков посочи, че за компанията е чест да работи с партньори като "Айтач". Това е първото партньорство между бизнеса - досега подобни проекти се реализираха основно между общини, каза той.

За двете страни проектът ще донесе много добри резултати. С подобрение на производствената част ще можем да намалим потреблението на енергия в нашата фирма и да продължим партньорството си, заяви представителят на "Айтач".

В представянето на проекта Елеонора Негулова посочи, че програмата Interreg VI-A подкрепя устойчивото развитие и енергийната ефективност в трансграничния регион, обхващащ Бургаска област и района на Къркларели в Турция. Целта е да се намалят емисиите и да се насърчи зелената икономика чрез подкрепа на малки и средни предприятия.

Публичното финансиране цели да подпомогне местните общности и бизнеса, особено малките предприятия, които често срещат недостиг на средства за инвестиции. Чрез проекта се осигурява възможност за повишаване на доходите, устойчивост на заетостта и реализиране на иновативни бизнес модели, заяви тя.

Общият бюджет на проекта е близо 400 000 евро, като финансирането е изцяло безвъзмездно. Продължителността на изпълнението е 12 месеца.

GREEN FOOD предлага нов подход, при който водещи компании в хранително-вкусовата промишленост - "Чикън груп" и "Айтач" - показват чрез партньорство какви резултати могат да бъдат постигнати по отношение на енергийната ефективност. Основната мотивация на партньорите е необходимостта от повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък, допълни Негулова. Тя уточни, че по проекта вече са направени енергийни одити, които са определили конкретни мерки за инвестиции. И двете компании ще модернизират технологичното си оборудване, като "Чикън груп" ще внедри нова хладилна техника и система за рекуперация на топлина, осигуряваща топла вода от отпадъчната енергия на охлаждащите камери.

Инвестицията ще намали с 63,66 процента потреблението на първична енергия и ще редуцира въглеродните емисии с 230 тона годишно. Освен това ще се подобри качеството на продукцията и енергийната ефективност на предприятието.

От турска страна "Айтач" ще достави нови машини за месопреработка с висок клас енергийна ефективност. Очакванията са за 30 процента намалена консумация на енергия и над 50 тона годишно по-малко въглеродни емисии.

В рамките на проекта са предвидени и обучения, семинари и демонстрационни събития, в които ще участват 40 представители на малки и средни предприятия от двете страни на границата. Ще се обменят добри практики, опит и технологии в областта на енергийната ефективност и зеленото производство.

Предвижда се изготвяне на филм, който ще проследи изпълнението на проекта и ще бъде публично достъпен. Заключителната среща ще се проведе в Къркларели през септември 2026 г., когато ще бъдат представени постигнатите резултати.

В рамките на пресконференцията беше обсъдена и темата за възможностите за технологичен и търговски обмен между двете предприятия. "Ще имаме както технологично сътрудничество, така и търговски отношения", посочи представителят на "Айтач".

"Ще взаимстваме опит - ние от Турция, те от нас. Става въпрос за обмен на технологични практики", добави Красимир Божков.

Хранително-вкусовата промишленост е сектор, който постоянно трябва да се развива. Ние сме семейна фирма и се стремим да усъвършенстваме производството, отбеляза представителят на турския партньор.

Божков заяви, че в момента "Чикън груп" изнася продукция за Гърция, Румъния и Германия и очаква проектът да допринесе за увеличаване на износа.

Хладилните камери ще дадат възможност за по-големи обеми и гарантирано качество на продукцията, а инвестицията в рекуперация ще подобри производствените процеси и ще повиши конкурентоспособността на предприятието, допълни Негулова. Тя изрази увереност, че проектът ще се превърне в успешен модел за партньорство между частни компании от България и Турция в сектора на хранително-вкусовата промишленост и ще бъде добър пример за устойчиво развитие и прилагане на зелените политики в региона.