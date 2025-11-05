Подробно търсене

Шай Гилджъс-Алекзандър записа дабъл-дабъл и Оклахома Сити надви ЛА Клипърс за рекордната си осма победа от началото на сезона в НБА

Ивайло Георгиев
Шай Гилджъс-Алекзандър записа дабъл-дабъл и Оклахома Сити надви ЛА Клипърс за рекордната си осма победа от началото на сезона в НБА
Шай Гилджъс-Алекзандър записа дабъл-дабъл и Оклахома Сити надви ЛА Клипърс за рекордната си осма победа от началото на сезона в НБА
Снимка: AP Photo/Jayne Kamin-Oncea
Ню Йорк,  
05.11.2025 09:34
 (БТА)

Шай Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и спечели 12 борби срещу бившия си отбор, а Оклахома Сити Тъндър надигра със 126:107 Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Така шампионите записаха франчайз рекорд от осем поредни победи на старта на новата година.

Айзея Джо добави 22 точки за Тъндър, а Аарън Уигинс и Кейсън Уолъс добавиха по 12. Гилджъс-Алекзандър, който игра за Клипърс през 2018/2019, бе изпратен в Оклахома преди втората си година в НБА в сделка за Пол Джордж.

Джеймс Хардън вкара 25 точки и Джон Колинс добави 17 за тима от Лос Анджелис, който допусна домакински поражения в две поредни вечери. Дерик Джоунс-младши отбеляза 16 точки и Бруук Лопес записа 12 за Клипърс, които бяха без водещия си реализатор Кауай Ленърд и ветерана Брадли Бийл.

Стеф Къри вкара пет тройки и записа сбор от 28 точки, а Голдън Стейт Уориърс спечели със 118:107 срещу Финикс Сънс в Сан Франциско. Домакините се възползваха от чудесна вечер на резервите и 63 точки от пейката, за да продължат да бъдат безгрешни като домакини през новия сезон.

Моузес Мууди се включи с 24 точки, Брендън Поджимски добави 13 и Бъди Хийлд завърши с 12. Водещият реализатор в мача обаче бе Девин Буукър с 38 точки за Финикс, след като завърши с 13/24 в стрелбата от игра и 11/11 от линията за нарушение. Марк Уилямс пък записал дабъл-дабул с 16 точки и 16 борби.

Никола Вучевич отбеляза победната тройка 3.2 секунди преди сирената, а Джош Гиди записа втори пореден трипъл-дабъл, а домакинът Чикаго Булс спечели със 113:111 срещу Филаделфия 76ърс. Черногорският център даде за първи път преднина на тима от Илиной и завърши обрат от 24 точки. 

Филаделфия пропусна последните си 11 стрелби и вкара само 36 точки през второто полувреме. Гиди завърши с 29 точки, 15 борби и 12 асистенции за Булс, а Вучевич записа 19 пункта и девет борби. С двуцифрен актив завършиха още Исак Окоро (16 точки), Джейлън Смит (14), Кевин Хъртър (12) и Матас Бузелис (10). Най-резултатен бе Тайриз Макси с 39 точки за Сиксърс, включително шест тройки. Джоел Eмбийд записа 20 пункта. 

Първенство на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:

Торонто - Милуоки           - 128:100
Чикаго - Филаделфия         - 113:111
Атланта - Орландо           - 127:112
Ню Орлиънс - Шарлът         - 116:112
Голдън Стейт - Финикс       - 118:107
ЛА Клипърс - Оклахома Сити  - 107:126

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:04 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация