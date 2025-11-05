Пловдивска галерия събира картини от цяла България за 100 годишнината на Колю Витковски (1925 – 1999)

Ретроспективна изложба на художника Колю Витковски ще бъде открита на 6 ноември в зала „2019“ към Градска художествена галерия (ГХГ) – Пловдив, съобщават от екипа на арт пространството.

По думите им поводът за голямата експозиция на творчеството на един от високо оценените художници в българското изкуство на 20 век – Колю Витковски, е 100 години от раждането му на 4 юни 1925 г. в пловдивското село Стрелци. А основанието е неговото ценно наследство – ненакърнимо от превратностите на времето.

В нея ще бъдат показани ценни картини от фонда на ГХГ – Пловдив и на още 15 художествени галерии и институции от цялата страна, както и от частни колекции.

„Колю Витковски виждаше различно от нас. С безкрайно будна съвест, силно критичен към себе си и към обществото, той не можеше да се помири със социалната среда, която го заобикаля, както и да беше оцветена. За сметка на това изкуството му ставаше все по-дълбоко и по-драматично… Изследваше живописта и нейните възможности с умението да стимулира окото да открие форми – последици от действащи сили, освободени от тубите с боя, тласнати от замаха на четката, енергизирани от силата на светлината. Дотолкова преживяна и овладяна живопис, че сама създава канон за красота, обрамчен от силен духовен импулс…“ , казва за художника изкуствоведът и куратор на изложбата Красимир Линков.

Колю Витковски завършва „Графика“ в Художествената академия в Прага при проф. Владимир Пукал (1960). Специализира в Париж. От 1962 г. участва в общите художествени изложби у нас. Показва свои произведения в редица европейски държави. Между 1971 и 1983 г. е директор на Градската художествена галерия в Пловдив. Освен график и живописец, той е също поет и писател.