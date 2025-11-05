Подробно търсене

Турската брегова охрана откри 28 мигранти във водите на Егейско море край Измир

Кристиан Стратев
Турската брегова охрана откри 28 мигранти във водите на Егейско море край Измир
Турската брегова охрана откри 28 мигранти във водите на Егейско море край Измир
Снимка: Dia Images via AP. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
05.11.2025 09:24
 (БТА)

Турската брегова охрана тази нощ е открила 28 нелегални мигранти във водите на Егейско море в близост до градчето Урла в окръг Измир, предаде ТРТ Хабер. 

По информация на бреговата охрана дрон на службата е засякъл надуваемата лодка в района на Урла, след което на място е бил изпратен екип, който е установил наличието на 28 нелегални мигранти, сред които седем деца, на борда на плавателния съд.  

При операцията от бреговата охрана са заловили и двама души, заподозрени в трафик на мигранти. 

Откритите нелегални мигранти са предадени на местните миграционни власти, а двамата заподозрени – на жандармерията. 

/С-АМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:03 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация