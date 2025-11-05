Свидетели сме ежедневно на конфликти и кризи, които правят средата за сигурност трудна за предсказване, каза заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев

Свидетели сме ежедневно на конфликти и кризи от най-различен характер и мащаб, които правят средата за сигурност динамична, трудна за предсказване и изцяло различна от тази, с която сме свикнали да работим, каза заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев при откриването на годишната конференция на Военната академия „Г. С. Раковски“. Темата на форума е „Повишаване на националната устойчивост: напредък, предизвикателства и път напред“.

По думите на Илиев темата е изключително актуална не само в контекста на динамичното ѝ развитие през последните години в посока от главната квартира на НАТО и Европейския съюз, но и в контекста на геополитическата реалност, в която живеем. По линия на ЕС бяха създадени редица стратегии, някои от тях съвсем нови - от началото на тази година, отбеляза заместник-министърът.

Върховният представител по външната политика на ЕС Кая Калас назначи директор по устойчивостта в своя кабинет. Този директор работи и създава конкретни срещи по различни направления. Всичко това трябва да намери своето съответствие и в нашата страна – със съответните точки за контакт, лица за връзка и експерти от различни области, които да работят по тези въпроси, каза още Радостин Илиев.

Във фокуса на конференцията са поставени трите измерения на националната устойчивост – национални политики, публично-частно партньорство и засилване на академичния принос. Основните дискусии в рамките на форума ще бъдат съсредоточени върху готовността на страната ни за справяне със съвременните предизвикателства от различен характер, информираха от Министерството на отбраната.