Треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани: "Знаем, че Шампионската лига все още не е решена, но това са наистина важни три точки за нас"

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заяви, че е доволен от победата с 2:1 като гост на носителя на трофея Пари Сен Жермен в поредния кръг на Шампионската лига по футбол.

"Знаехме, че сме способни да го направим. Трябва да запазим спокойствие, но това ни дава увереност. В събота ротирахме състава и отборът реагира добре. Трябваше да се защитаваме с десет души и тимът отговори отново, което показва, че сме способни да се адаптираме, за да постигнем резултат", каза специалистът след мача.

"Най-важното е, че се надяваме Ашраф Хакими да се възстанови бързо. Днес беше тежък двубой и има много емоции - това са чувствата, които изпитваме. В крайна сметка го направихме заедно. Очевидно бихме искали да продължим да играем през второто полувреме, както направихме през първото, но има мачове, в които нещата се променят чрез ситуации като червения картон", добави той, цитиран от официалния сайт на Байерн.

"Искам също да се наслаждаваме, когато трябва да се защитаваме. Работим много върху това на тренировките. Ето защо не ме изненада, че се справихме добре. Първото полувреме беше наистина приятно. През второто полувреме трябваше да играем различно. Знаем, че Шампионската лига все още не е решена, но днес бяха наистина важни три точки за нас", завърши Компани.

Вратарят Мануел Нойер похвали играта на тима в защита през вторите 45 минути.

"Очевидно беше съвсем различен мач през второто полувреме. През първото видяхме кой е по-добрият отбор. След това не е лесно с десет души, а втората част беше истинска борба. Но често тренираме за подобни ситуации - един отбор с повече играчи - и става въпрос за наистина добра защита. Днес показахме, че можем да го направим. Искахме да бъдем компактни и да се опитаме да задържим топката отпред. Това беше трудно, защото бяхме с един човек по-малко. Но като цяло се справихме добре", коментира Нойер.