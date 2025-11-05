Земетресение в Северна Гърция е усетено и в България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН

Земетресението с магнитуд 4,8 по Рихтер, регистрирано в Северна Гърция, е усетено и в България. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) във Фейсбук страницата си.

По данни на НИГГГ-БАН земетресението е регистрирано в 09:16 ч. в района на град Ксанти. Епицентърът е на 50 км от град Смолян, на 110 км от град Пловдив, на 180 град Благоевград и на 210 км от град София.

До момента има данни земетресението да е усетено в района на Южна България, в градовете: Пловдив, Благоевград, Хасково, както и по високите етажи в град София, посочват още от института.