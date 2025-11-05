Подробно търсене

Земетресение в Северна Гърция е усетено и в България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН

Петра Куртева
Земетресение в Северна Гърция е усетено и в България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН
Земетресение в Северна Гърция е усетено и в България, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН
Пресфото - БТА снимка: Минко Чернев
София,  
05.11.2025 09:55
 (БТА)

Земетресението с магнитуд 4,8 по Рихтер, регистрирано в Северна Гърция, е усетено и в България. Това съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН) във Фейсбук страницата си.

По данни на НИГГГ-БАН земетресението е регистрирано в 09:16 ч. в района на град Ксанти. Епицентърът е на 50 км от град Смолян, на 110 км от град Пловдив, на 180 град Благоевград и на 210 км от град София. 

До момента има данни земетресението да е усетено в района на Южна България, в градовете: Пловдив, Благоевград, Хасково, както и по високите етажи в град София, посочват още от института.

 

 

 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:03 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация