Петър Къдрев
Земетресение с магнитуд от 4,7 е било регистрирано в Северна Гърция
Снимка: Минко Чернев, БТА
Атина,  
05.11.2025 09:28
 (БТА)

Земетресение с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер е било регистрирано преди малко в района на град Ксанти, Северна Гърция, съобщи Евро-средиземноморският сеизмологичен център.

Трусът е станал в 9:16 ч. местно (и българско време). Епицентърът му е бил на 12 км западно от Ксанти и на 110 км южно от Пловдив.

Дълбочината на огнището се оценява на 7 км.

Земетресението е бил усетено в много райони на Гърция и на България.

/С-АМ/

