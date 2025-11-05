Комисията по разоръжаване на ПКК ще обсъди възможността нейни членове да посетят историческия лидер на организацията Абдуллах Йоджалан

Комисията по разоръжаване на Кюрдската работническа партия (ПКК) в турския парламент днес ще обсъди възможността нейни членове да посетят намиращия се в затвора на остров Имралъ исторически лидер на организацията Абдуллах Йоджалан, съобщава турската телевизия НТВ.

На днешното заседание на комисията се очаква да бъде проведено гласуване на предложение, свързано с изпращането на няколко от депутатите, които членуват в комисията, до остров Имралъ за изслушване на Йоджалан в рамките на дейността на комисията.

До момента подкрепа за евентуално посещение до остров Имралъ са изразили турската прокюрдска партия ДЕМ, чиито представители неколкократно посетиха Йоджалан през последните месеци, както и националистическата Партия на националистическото действие (ПНД), отбелязва НТВ. В същото време управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) не е заявила ясна позиция по въпроса, а опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) стои настрана от евентуалното изслушване на Йоджалан.

На фона на политическите нагласи социологическо проучване, проведено от турската агенция „Ареда“ (Areda Survey) сред 1100 турски граждани в периода 3-4 ноември, сочи, че 76,7 процента от запитаните не одобряват провеждането на посещение на остров Имралъ от членовете на комисията, отбелязва в. „Йени шафак“.

ПКК е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, ЕС и Обединеното кралство. Групировката води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г., в която са загинали десетки хиляди хора. На 12 май т. г. ПКК обяви, че се разпуска, с което сложи край на въоръжената си борба срещу турските власти. Самото разоръжаване започна през юли 2025 г.

Парламентарната комисия, която беше създадена като част от този план и чието официално име е Комисия за национална солидарност, обединение и демокрация, заседава от 5 август 2025 г. От началото на своята дейност досега тя изслуша както силови министри и структури, така и близки на загиналите по време на конфликта и юристи. По предварителна програма Комисията трябва да продължи своята дейност до края на декември 2025 г., а след това да излезе и със законодателни инициативи, които да допринесат за мира и сигурността в страната.