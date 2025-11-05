Симфониетата в Шумен ще представи произведения на Пиацола на концерт със солистите Цветан Недялков и Стоян Караиванов

Симфониетата в Шумен ще представи на концерт творби на Пиацола, с участието на солистите Цветан Недялков (китара) и Стоян Караиванов (бандонеон). Събитието ще се състои на 7 ноември в залата „Проф. Венета Вичева“, съобщават от симфоничния оркестър в областния град.

В програмата на концерта са включени емблематични творби на Астор Пиацола, сред които - шедьовърът „Годишните времена“ и Концерт за китара, бандонеон и струнен оркестър. Това са произведения, които съчетават страстта на тангото и силата на класическата музика, отбелязват от симфоничния оркестър.

„Публиката ще има рядката възможност да чуе двама от най-виртуозните български музиканти - Цветан Недялков, обичан от широката публика със своя блестящ стил и емоционално присъствие, както и Стоян Караиванов - признат майстор на бандонеона, чиито изпълнения са пропити с дълбочина и автентичност“, допълват от Симфониетата в Шумен.

Симфониетата в Шумен изнесе и концерт под надслов „Рамо до рамо“ с трима млади пианисти в края на октомври в залата „Проф. Венета Вичева“, посветен на младите лауреати от Националния клавирен конкурс „Мила Михайлова“.