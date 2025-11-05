Парламентът ще обсъди днес на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесени от Асен Василев и депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ). Това предвижда програмата на Народното събрание (НС) за тази седмица, която беше приета в началото на пленарното заседание.

Измененията в КСО предвиждат увеличаване на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, от 50% на 100%.

Според правилника на НС всяка първа сряда от месеца парламентарните групи могат да предлагат точки в дневния ред без да е нужно включването им да бъде гласувано.

От „Възраждане“ предлагат парламентът да разгледа проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“ в София.

Парламентарната група „ДПС – Ново начало" иска създаване на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства за дейността на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Освен в дневния ред за днес, точката за създаване на временната комисия беше включено след прегласуване като точка пета в седмичната програма.

От „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) са предложили за разглеждане днес проект на решение за инвестиционен разход за придобиване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД от българската държава.

Според приетата програма точка първа за четвъртък са процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция (БТА). В дневния ред е първото четене на промени в Закона за автомобилните превози и на Законопроект за безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия. Предвижда се също депутатите да разгледат на второ четене промени в Закона за електронните съобщения и в Закона за пазарите на финансови инструменти.

В програмата за четвъртък е и второто четене на Законопроекта за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, Механизъм за съфинансиране на програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период.

Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за изслушване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков относно обявено от него публично в интервю пред БНТ твърдение, че данните за държавния бюджет са манипулирани.

В петък ще се проведе блицконтрол, в който според правилника на НС участват премиерът и вицепремиерите, както и редовният петъчен контрол.