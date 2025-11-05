Журналистът Светослав Иванов ще представи в Монтана книгата си „Там, където загинаха дърветата“

На 19 ноември в 17:00 часа в хотел „Огоста“ в Монтана журналистът Светослав Иванов, водещ на предаването 120 минути, ще представи книгата си „Там, където загинаха дърветата“, съобщиха от Регионална библиотека „Гео Милев“ в града.

Изданието съдържа 10 пътеписа от най-горещите точки на света, пречупени през личните преживявания на автора. В тях Светослав Иванов разказва реални разкази за места и хора, които рядко допускат медиите до себе си. Чрез страниците на книгата читателят ще се докосне до съдби, култури и събития, които напомнят, че журналистиката може да бъде не само свидетел, но и мост между различните светове, заявяват от библиотеката в Монтана.