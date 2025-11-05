Мениджърът Микел Артета похвали зрелостта на Макс Дауман, който стана най-младият футболист в историята на Шампионската лига

Мениджърът Микел Артета похвали зрелостта на Макс Дауман, след като Арсенал постигна победа с 3:0 над Славия Прага в поредния ди двубой от Шампионската лига по футбол.

Артета пусна Дауман в игра, след като мачът беше практически решен. Букайо Сака отбеляза дузпа през първото полувреме, а Микел Мерино добави две попадения през втората част. Появата на Дауман на възраст 15 години и 308 дни подобри рекорда в Шампионската лига, поставен преди това от Юсуфа Мукоко в Борусия Дортмунд, а треньорът отново се изказа ласкаво за младата си звезда.

"Първата топка, която получи, го изправя срещу противник. Започна да дриблира и получи нарушение. Това е личност, това е смелост", каза старши треньорът на "артилеристите".

"Не можеш да го научиш на това - или го имаш, или не. Няма значение какво пише в паспорта му, ако го поставиш в този контекст, той е способен да се адаптира и да се представи добре", добави той, цитиран от ДПА.

Артета също така похвали Мерино, който отбеляза два гола. Попаденията на испанския национал помогнаха на Арсенал да запише четвърта поредна победа в Шампионската лига и да изравни клубния рекорд за осми двубой без допуснат гол, както и десета поредна победа във всички турнири.

"Страхотно е да имаш Микел в състава си. С неговата подвижност на терена, с нещата, които може да прави. Това е неговият начин на мислене, неговите лидерски качества, това е начинът, по който той се изразява като личност. Днес ни липсват много атакуващи играчи и трябваше да намерим различни решения. Той идва в Шампионската лига и вкарва два гола. Трябва да намираш опции. Винаги можеш да имаш опции, ако ги откриеш", каза мениджърът.

"Очевидно Микел не е играл на тази позиция преди в кариерата си, но имахме добър опит от миналия сезон и от начина, по който реагира и се представи на тази позиция. Моето мнение е, че той има наистина добър тайминг и капацитет да завършва в наказателното поле, особено с едно докосване. А след това, говорейки с него, се уверих, че може да играе по-близо до наказателното поле. Той показа възможностите си да атакува пространствата", заяви още Артета.