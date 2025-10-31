През фотографии искам да покажа нещата, които не мога да кажа, каза Михаил Заимов за изложбата си „Девон“

site.btaПрез фотографии искам да покажа нещата, които не мога да кажа, каза Михаил Заимов за изложбата си „Девон“
През тези фотографии искам да покажа нещата, които не мога да кажа. Тази история е за вас. Това каза Михаил Заимов на откриването на изложбата си „Девон“ тази вечер в столичната галерия One Gallery.
„Имаме удоволствието да бъдем домакин на тази изложба, която представя тишина. Онази тишина, която е отвъд всякакви мисли, суета и извън времето. Там, където всеки ще остане насаме със себе си. Мишо е пътешественик по призвание, изследовател и наблюдател“, каза Десислава Зафирова, създател на One gallery.
След години, посветени на подводната фотография, това е първата му изложба извън водата. Затова фотографът Георги Нейков го приветства „в обществото на фотографите на надморската височина от кота нула нагоре“.
Михаил Заимов е роден през 1967 г. в София. Завършил е Académie des Beaux-Arts в Париж. Той е художник, телевизионен водещ, журналист, писател и морски пътешественик, популярен като подводен фотограф с множеството си изложби в България и по света.
