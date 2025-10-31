Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Наградиха девет самоковски читалища за участието им в Националния събор на народното творчество в Копривщица
Отличията връчи кметът на община Самоков Ангел Джоргов. Снимка: кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ПГ)
Самоков,  
31.10.2025 20:09
 (БТА)

В Сарафската къща в Самоков се състоя официална церемония по награждаване на всички девет читалища от община Самоков за това, че са участвали в Националния събор на народното творчество в град Копривщица тази година. 

Отличията плакети връчи кметът на община Самоков Ангел Джоргов. Той поздрави всички читалищни дейци, хора, свързани с изкуството, учители и други личности, и им пожела да настояват за това децата в общината да бъдат будни. 

Награди получиха Народно читалище (НЧ) „Васил Левски - 1937“ – село Алино, НЧ „Светлина - 1909“ – село Белчин, НЧ „Христо Ботев - 1928“ – село Говедарци, читалище „Отец Паисий - 1910“ – село Доспей, НЧ „Михаил Дашин - 1911“ – село Драгушиново, читалището в село Мала църква -„Свобода - 1940“, читалище „Просвета - 1939“ в село Марица, както и културните институции в селата Райово и Радуил – „Христо Ботев - 1926“ и „Христо Ботев – 1903“.  

Преподавателят по музика Даниела Георгиева получи диплом. Отбелязано бе, че продуцентите на Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2025“ я награждават с финансиране за издаване на диск, който влиза в изработените повече от 6000 телевизионни продукта, а изпълненията на детска група „Белчинче“, която тя ръководи, ще се излъчват по телевизии в Япония, Германия, Швеция и други страни. 

По случай празника с почетен знак „Сребърен“ на община Самоков бе награден и художественият ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Самоков“ Борислав Искрев. Наградата е  за приноса му в развитието на културата и за неговата дългогодишна работа за съхраняването на българското нематериално културно наследство. В началото на този месец ръководеният от него фолклорен танцов ансамбъл „Самоков“ отпразнува десетата си годишнина с празничен спектакъл „Корени и криле“. Вчера Общинският съвет в Самоков гласува наградата.

Музикални поздрави прозвучаха от местните изпълнители Надя Миткова и Николай Тосков. 

 

/ХК/

