За нов обществен договор, основан на справедливост и иновативно гражданство, призоваха от обществената платформа „Мисия 100“

За нов обществен договор, основан на справедливост, отговорно управление и иновативно гражданство, призоваха от обществената платформа „Мисия 100“. На форум в София под мотото „България – път от кръстопът“ от организацията представиха декларация за новия обществен договор.

Имаме исторически шанс, който се случва много рядко, каза проф. д-р Надя Миронова - създател на платформата и декан на факултет „Управление и администрация“ в Университета за национално и световно стопанство. Великите сили са заети със собствените си проблеми и не са толкова фокусирани. Това ни дава една относителна свобода на избор - по кой път ще тръгнем - по този, по който вървяхме досега, или ще се опитаме да използваме тази уникална възможност и да превърнем България от територия, за каквато ни приемат, в държава, която другите уважават, а народът обича, коментира проф. Миронова.

По думите ѝ дигиталният свят много бързо изяжда аналоговия свят. Трябва да решим много бързо и категорично дали заставаме в полето на бързо бягащите, или оставаме да се състезаваме със спънатите коне, каза още проф. д-р Надя Миронова.

На събитието беше представена и "Декларация за благоденствие на България". "България днес е на кръстопът. Представителната демокрация и гражданската активност са на критично ниско ниво. Общественият договор е нарушен. Заявяваме нов обществен договор, основан на прозрачно управление, солидарност и граждански контрол", пише в декларацията.

В декларацията се настоява за постигане на качеството на живот на десетте държави в Европа с най-висок индекс на благоденствие до 2040 г., както и за отговорно управление и публичност. "Гражданите имат право да знаят как и с какви резултати се разходват общите ресурси чрез достъп до открити данни. Изискваме лична отговорност вместо колективна безотговорност и зависимост. Държавата трябва да гарантира основните права на човека и неговата защита в новите условия на кризи, неизбежна дигитализация и навлизането на изкуствения интелект. Искаме нова визия за защитено общество в дигиталния свят, дигитално свързани системи за сигурност и киберсигурност", се посочва също в декларацията.

"Необходима е реорганизация на институциите, която трябва да изгради цифрово свързани системи, бързи онлайн услуги, удовлетвореност и подкрепа. Участието на гражданите се стимулира чрез дигитални инструменти за прозрачност. Настояваме за безплатно IP на всеки за достъп до публични данни, електронно гласуване и референдуми. Призоваваме всички граждани, институции и общности да се присъединят към реализиране на този нов обществен договор. Призоваваме политическите партии, държавните институции и бизнесът да предприемат действия за реална трансформация към дигиталното държавно устройство", пише още в декларацията.

Живеем по-добре от вчера, но не по-добре от развитите държави, а няма причина да не е така, заяви д-р Кристиан Кръстев - бивш министър на транспорта. "България се намира на уникално географско място. Имаме феноменални природни ресурси и дадености. Предлагаме не просто една декларация за благоденствие, предлагаме нова визия как сравнително бързо да трансформираме догонваща България в силна и просперираща, водеща в Европа, използвайки новите тенденции, технологии и енергията на младото поколение", каза още Кръстев.