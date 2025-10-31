Община Силистра награди изявени личности за приноса им в духовното развитие на града

Официална церемония по случай Деня на народните будители организира Община Силистра. По традиция представители на администрацията връчиха награди на изявени творци и интелектуалци за особения им принос в духовното развитие на града.

Почетното звание „Будител на нашето съвремие“ на четирима заслужили дейци от областта на науката, образованието и културата. Това са археологът проф. Георги Атанасов, дългогодишните учители по история Тодор Николаев и Иван Занов и председателят на литературното сдружение „Реката и приятели“ Димитрина Христова.

Награда за благодеятел бе връчена на бизнесменът Пламен Маринов за активната си благотворителна и подпомагаща дейност, за проявена гражданска съвест, съпричастност и постоянна ангажираност с обществено значими каузи.

В рамките на церемонията бяха отличени и културни и образователни институции. Тази година това са Филиалът в Силистра на Русенския университет “Ангел Кънчев“, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Калипетрово, което отбеляза 175 години от създаването си, Природоматематическата гимназия „Св. Климент Охридски“, която наскоро чества своята 115-годишнина и Народно читалище „Доростол-1870“, което става на 155 г.

Денят на народните будители за пръв път е честван в Силистра през 1941 година, след освобождението на Южна Добруджа от румънска окупация. За това свидетелства публикация във вестник "Подем", според която празникът е отбелязан със сказки и театрална постановка по училищата, тържествен молебен и парад на войските на гарнизона и на ученици.