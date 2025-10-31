Различни организации, базирани на гръцкия остров Крит, обединяват усилия в борбата с нарастващите случаи на насилие над жени

През 2024 г. на гръцкия остров Крит са отчетени общо 1151 случая на насилие над жени - за сравнение от началото на 2025 г. до сега те са се увеличили до 1568, сочат данни на Центъра за наблюдение на насилието над жени на острова, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“.

Според Центъра 47 процента от случаите на насилие над жени през тази година са станали в град Ираклион, следван от Ханя с 30 процента. Местните власти са обезпокоени и от множество сигнали за сексуален тормоз в хотелиерството и ресторантьорството. Броят на инцидентите от този тип нараства значително през летния сезон, отбелязва „Катимерини“.

Заради зачестилите случаи на насилие над жени Хотелиерската асоциация на Ираклион е обявила, че започва да приема малтретирани жени в хотелите, които членуват в организацията, като ще им предоставя безплатен престой за период до три дни. „Приютихме много гръцки и чуждестранни жени, които нямаха къде да отседнат, след като подадоха жалби“, каза вицепрезидентът на асоциацията Надя Тамиолаки.

В същото време гражданският проект „Жените казват НЕ на насилието“ е започнал поставянето на QR кодове с номера за бързо набиране на обществени места и обозначаването на „безопасни зони“ в магазини и други обекти. Друга инициатива, носеща името „Безопасни работни места“, обучава служители да разпознават признаците на насилие на полова основа и да оказват адекватна подкрепа на жертвите. И двете инициативи са част от финансираната от ЕС програма „ПРЕВЕНТ“ (PREVENT), която подкрепя 24 различни проекта за борба с насилието в Гърция.