Съюзът на свободните писатели в България отбеляза 35 години от учредяването си

Съюзът на свободните писатели в България (ССП) отбеляза 35 години от учредяването си. Честването се състоя на 4 ноември в Камерната зала на НЧ „Славянска беседа 1880", съобщават от ССП.

Те посочват, че на събитието са връчени традиционните награди на Съюза на свободните писатели „Народни будители 2025“ по случай 1-ви ноември – Ден на народните будители. Отличени са Надежда Радева за книгата ѝ „Четири дни преди това“, Анета Златкова за романа „Ани от нашата вселена“ и писателката Наталия Бояджиева за превода от полски език на книгата на Хенрик Сенкевич „От дълбока древност“. Награда за цялостно творчество получи поетесата и писателка Анна Димитрова.

Почетният председател на ССП проф. д-р Стефан Влахов-Мицов, произнесе тържествено слово, с което поздрави всички автори в Съюза, а акад. Благовеста Касабова сподели своите впечатления от тях, уточняват от екипа на ССП.

Те допълват, че сред специалните гости на събитието са били кметът на Столична община район „Средец“ – Трайчо Трайков, председателят на НЧ „Славянска беседа 1880“ Петър Райжеков, председателят на Съюза на българските журналисти (СБЖ) Снежана Тодорова, Ахинора Тошкова – дъщеря на писателя и художник Михаил Тошков, поетесата Павлина Павлова и др.

Поздравителни адреси за празника бяха получени от министъра на културата Мариан Бачев, Столична община – район “Средец”, Комисия по културата и медиите към Народното събрание (НС), НЧ „Славянска беседа 1880“ и др. В края на програмата бяха раздадени плакети за спомен от събитието, посочват от ССП.

/ЕМС/