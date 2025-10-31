Годишните награди „Добрич“ отличиха изявени личности в културата и науката

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката бяха връчени на официална церемония по повод Деня на народните будители – 1 ноември. Отличията поднесе заместник-кметът на Добрич Павел Павлов.

Колективната награда бе присъдена на театрална студия „Зорница“ с ръководител актрисата Ема Георгиева – за реализираните успешни спектакли и приноса в духовното развитие на деца и младежи в общността. Георгиева сподели, че екипът ще продължи активно да работи, а паричната награда ще бъде изцяло използвана за костюми за бъдещи представления.

Грамота за принос в науката и духовното развитие на града получи гл. ас. д-р Атанас Атанасов – член на Съюза на учените в България. Отличието му се присъжда за успешно защитената докторска дисертация в направление „Растениевъдство“, участието в научни форуми и проекти, както и за авторство и съавторство на научни публикации.

С грамота за принос в културата бе удостоена и поетесата, писател и учител Атанаска Георгиева. Наградата ѝ е за издаването на книгата с кауза „Не може да е късно за любов“, посветена на подкрепата на Фондация „Искам бебе“ и семействата с репродуктивни проблеми.

Грамота за успешно участие на школите към читалището във фестивали и конкурси, както и за принос в съхраняването и популяризирането на ромската култура, получи председателят на Народно читалище „Романо дром – 2002“ Юлиян Георгиев.

За създаването на галерия-ателие за творческа работа на деца и младежи със специални потребности и организирането на изложби бе отличен и Недислав Недев, който е аутист.

Церемонията завърши с концерт на лауреатите от 28-ия Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“ – Михаил Илиев (Гран при), Боян Дойчев (първо място за класическа китара) и Иво Иванов (отличие сред пианистите).