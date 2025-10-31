Подробно търсене

ЕФЕ: Най-високата кула на „Саграда Фамилия“ ще бъде официално довършена до броени месеци

Александър Евстатиев
„Саграда Фамилия“. Снимка: ЕФЕ
Мадрид,  
31.10.2025 20:05
 (БТА)

Очаква се кулата „Исус Христос“ да бъде завършена до няколко месеца, а официалното откриване е насрочено за юни 2026 г., което съвпада със стогодишнината от смъртта на каталунския архитект Антонио Гауди, работил по изграждането на църквата в продължение на 4 десетилетия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. 

„Саграда Фамилия“ в Барселона надмина Улмската катедрала в Германия като най-висока църква в света, след като постави първия сегмент от кръста, който ще увенчае кулата на Исус Христос (най-високата от кулите на „Саграда Фамилия“, всяка от която е посветена на библейски персонаж). 

Този сегмент от кръста повдига базиликата до 162,91 метра, което я прави с малко повече от един метър по-високо от катедралата в Улм, чиято кула достига 161 метра. 

Кулата „Исус Христос“, най-високата в храма на Антонио Гауди, в момента е висока 162,91 метра. След като целият кръст бъде инсталиран, той ще го издигне до 172,5 метра.

Църквата ще бъде малко по-нискa от хълма Монжуик в Барселона (173 метра), което е било изричното желание на Гауди, който не е искал проектът му да надмине творение на природата, смятайки го за „Божие дело“.

Новият елемент, инсталиран на кулата „Исус Христос“, е основата на кръста, която е с височина 7,25 метра и тежи 24 тона. Тя е квадратна в основата и осмоъгълна в горната част. Облицована е с бяла керамика и стъкло, материали, които се открояват със своята яркост и устойчивост на атмосферни влияния. 

Към 21:04 на 31.10.2025 Новините от днес

