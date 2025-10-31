Подробно търсене

Аграрен университет - Пловдив тържествено отбеляза 80-годишния си юбилей

Кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Доц. Боряна Иванова, ректор на АУ-Пловдив. Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Пресиана Вълканова
Пловдив,  
31.10.2025 20:22
 (БТА)

Аграрният университет – Пловдив отбеляза своя 80-годишен юбилей с тържествена церемония в Дома на културата „Борис Христов“ тази вечер.
Сред официалните гости на събитието бяха Явор Гечев – съветник на президента на Република България по селскостопанските въпроси и възпитаник на АУ–Пловдив, както и Николай Бухалов – заместник-кмет на град Пловдив.

Присъстващите бяха приветствани от ректора на университета доц. Боряна Иванова.
„Днес празнуваме хората, които изградиха и продължават да изграждат този университет – преподаватели, студенти, учени, служители и партньори. Благодарение на тях Аграрният университет стои уверено на картата на европейското образование – като място, където традициите срещат иновациите“, подчерта доц. Иванова. Тя допълни, че днес Аграрният университет е дом на иновативното мислене, международното сътрудничество и вдъхновението за търсене на нови знания и решения.

Приветствие към гостите и ръководството отправи и Явор Гечев, който прочете поздравителен адрес и връчи почетен плакет от името на президента на Република България Румен Радев.

В рамките на тържеството с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ бе удостоен един от бившите ректори на университета – проф. д-р на селскостопанските науки Димитър Греков.

Празничната вечер завърши с богата музикална програма, която донесе настроение и вдъхновение на всички гости.

/ХК/

