В Аграрен университет - Пловдив започнаха юбилейните инициативи по повод 80-годишнината от основаването му

В Аграрен университет (АУ) – Пловдив започнаха юбилейните инициативи по повод 80-годишнината от основаването на висшето училище. Юбилейната седмица, която се провежда от 27 до 31 октомври, започна със среща на поколения преподаватели, възпитаници и служители в аулата на АУ. Събитието бе открито от ректора доц. д-р Боряна Иванова.

„Осем десетилетия – това е време, през което университетът се утвърди като водещ научен и образователен център, не само в България, но и в Европа. През годините сме преминавали през предизвикателства, промени и успехи, но винаги сме оставали верни на своята мисия – да подготвяме знаещи, можещи и отговорни хора, които градят бъдещето на българското земеделие и устойчивото развитие на обществото“, каза ректорът доц. д-р Боряна Иванова по време на откриването.

По думите ѝ университетът през годините се е превърнал в символ на науката, традициите и напредъка. „Днес, като си припомняме началото, се прекланяме пред онези, които са положили основите – нашите предшественици, преподаватели, учени и служители, които с всеотдайност, мъдрост и упорит труд изградиха този университет като храм на знанието и духовността. Нашите студенти и докторанти носят в себе си пламъка на бъдещето и са продължители на делото, което всички ние градим с любов към науката, към земята и към България.“

Ректорът посочи, че срещата на поколенията е символ на приемствеността и на живата връзка между миналото и бъдещето. Тя напомни, че силата на АУ е преди всичко в хората, които създават, съхраняват и развиват сърцето и душата на университета.

През 80-те години повече от 30 000 студенти от над 70 държави са преминали през университета. Сред завършилите има именити учени, преподаватели, водещи държавни деятели и общественици. „На плещите на възпитаниците на университета лежи отговорността за продоволствената сигурност на страната, за осигуряването на суровини за редица индустрии, за щадящото отношение към околната среда и за качеството на храната, която ежедневно слагаме на трапезата си“, добави Иванова. Ректорът връчи почетни плакети на заместник-ректори, декани и доайени на университета.

По повод годишнината на централната алея пред Факултета по агрономство е подредена юбилейна изложба „Път през годините“, а също така ще се проведе научна конференция с международно участие „Традициите срещат иновациите“, както и третата годишна среща на Съвместния международен център по проект UNIgreen. Центърът обединява дейностите на осем университета партньори от Испания, Исландия, Португалия, Франция, Италия, Полша, Белгия и България в първия виртуален „зелен“ Европейски университет – UNIgreen.

На 31 октомври в Дома на културата „Борис Христов“ ще се състои тържествено честване с концерт по повод 80-годишнината от основаването на университета, под патронажа на президента на Република България Румен Радев.