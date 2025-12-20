Левски надви ЦСКА, но полският Ястжембски грабна купата при момчетата в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

Левски спечели с 2:1 гейма българското дерби с ЦСКА при момчетата по време на силния международен волейболен турнир "А1 Звезди на бъдещето", но полският Ястжембски Венгел си осигури първото място кръг преди края. Седем чуждестранни и пет български отбора влязоха в спор за шампионските купи при момчетата и при момичетата в традиционното предколедно състезание за таланти до 16 години, организирано от ВК Левски.

След изиграването на общо по 4 мача при момчетата поляците от Ястжембски Венгел си подпечатаха трофея. Освен че надвиха чисто Левски, те се справиха с 3:0 и срещу италианския Дяволи Роза, след като го пречупиха в първия гейм. Дяволи Роза водеше 24:22, но Ястжембски измъкна маратонската част с 33:31, след което взе мача и продължава с 4 победи и 12 точки. Левски и Дяволи Роза са с по три успеха и 8 точки. Във втория ден ЦСКА надви Берое с 2:1, след което старозагорци биха молдовския Вулканещи с 3:0. Във финалните мачове в неделя от 10 часа в спортна зала "Левски София" домакините играят срещу Дяволи Роза, фаворитът Ястжембски среща Берое, а ЦСКА - Вулканещи.

Драма до последно за определяне на шампиона ще има при момичетата след резултатите от втория ден. Левски първо победи Берлин с 2:1 гейма, след като в първия ден представителките на Германия спечелиха със същия резултат срещу Марица. Пловдивчанки обаче спечелиха с 2:1 над Левски. Бусто Арсицио, който бе загубил от маричанки с 1:2 в първия ден, си подсигури втора чисто победа с 3:0. След това италианките обърнаха мача си с Берлин и спечелиха 2:1. Така ситуацията се завърза изцяло.

Левски и Бусто Арсицио имат по девет точки преди последния мач от турнира, в който лидерите се изправят един срещу друг. При чист успех на един от двата отбора, той ще бъде шампион. При взет поне един гейм от двата съперника и чисто 3:0 за Марица над Ясиеняк Гданск, пловдивчанки биха имали шанс да се преборят за шампионската купа, като дори точковото съотношение в изиграните общо по 15 гейма от всеки може да определи победителя. След четири изиграни мача Марица е с осем точки, а Берлин - със седем. Германският тим играе със Стежица в последния си мач.

Официалното закриване на "А1 Звезди на бъдещето" е в неделя (21 декември) от 14 часа в спортна зала "Левски София".