Атанаси Петров
Трима полицаи бяха ранени при престрелка след семеен скандал в щата Ню Йорк
Илюстративна снимка: АП/Mary Altaffer
Рочестър,  
20.12.2025 23:01
 (БТА)

Трима служители на реда в американския град Рочестър, щата Ню Йорк, бяха хоспитализирани с огнестрелни рани, след като семеен скандал ескалира в престрелка, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Един полицейски служител е в критично състояние, втори е тежко ранен, а третият се възстановява от по-леки наранявания след инцидента, станал вчера вечерта.

Около 22:15 ч. (5:15 ч. българско време днес) полицията е получила сигнал за въоръжен мъж, който се опитва да проникне в жилище. Подателят на сигнала е заявил, че също е въоръжен. По данни на полицията в дома са се намирали мъж и жена, а опитът за проникване е бил извършен от бившия партньор на жената.

Според информацията заподозреният е открил без предупреждение огън по пристигналия полицейски екип и е ранил двама служители. Последвала е престрелка между него и мъжа, подал сигнала, който също е бил ранен и е настанен в болница в тежко състояние.

Заподозреният е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил открит от друг полицай. Той е прострелял служителя на реда, след което е бил убит при ответния огън, съобщиха властите.

Полицията не е оповестила имената на участниците в стрелбата.

/НС/

Към 03:27 на 21.12.2025 Новините от днес

