Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела, заяви президентът Милей

Десислава Иванова
Аржентинският президент Хавиер Милей. Снимка: Ole Berg-Rusten/НТВ Сканпикс чрез АП
Фос до Игуасо, Бразилия,  
20.12.2025 22:03
 (БТА)

Аржентинският президент Хавиер Милей приветства днес "натиска от страна на САЩ и Доналд Тръмп за освобождаване на венецуелския народ", предаде Франс прес.

"Свирепата и безчовечна диктатура на наркотерориста Николас Мадуро хвърля тъмна сянка върху нашия регион. Тази опасност и този позор на може да продължават да съществуват на континента, защото накрая ще завлекат всички ни със себе си", заяви ултралибералният аржентински лидер на започналата днес среща на върха на южноамериканския търговски блок Меркосур в бразилския град Фос до Игуасу.

По-рано, при откриването на срещата, бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, от своя страна, предупреди, че въоръжено нахлуване на САЩ във Венецуела би довело до хуманитарна катастрофа, засрашаваща (южното) полукълбо, и би била "опасен прецедент за света".

/ДИ/

