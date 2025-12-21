Подробно търсене

Двама палестинци бяха убити от израелската армия на Западния бряг

Николай Станоев
Двама палестинци бяха убити от израелската армия на Западния бряг
Двама палестинци бяха убити от израелската армия на Западния бряг
Израелски войници участват в операция в град Тубас, в северната част на окупирания Западен бряг, 26 ноември 2025 г. Снимка: АП/Majdi Mohammed
Йерусалим,  
21.12.2025 01:58
 (БТА)
Етикети

Израелската армия съобщи, че е убила двама палестинци на Западния бряг на река Йордан, предаде Франс прес.

Това е станало при два отделни случая на окупираната територия вчера. Единият палестинец е хвърлил тухла по израелски войници в град Кабатия, а другият - взривно устройство в село Силат ал Харисия, се казва в изявлението.

Палестинската официална новинарска агенция УАФА съобщи, че в Кабития, южно от Дженин, е било убито 16-годишно момче. В Силат ал Харисия, западно от същия град, е бил застрелян 22-годишен мъж.

Израел окупира Западния бряг по време на Шестдневната война през юни 1967 г.

Насилието в тази палестинска територия се увеличи рязко след началото на войната в ивицата Газа, предизвикана от нападението на ислямисткото движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., отбелязва АФП. То не спря въпреки крехкото прекратяване на огъня, което влезе в сила в Газа през октомври.

Повече от хиляда палестинци, включително много бойци, но и немалко цивилни, са били убити на Западния бряг от израелски войници или от еврейски заселници от 7 октомври 2023 г., по данни на Франс прес въз основа на съобщения на Палестинската автономна власт. Най-малко 44 израелци - както цивилни, така и войници - са намерили смъртта си на окупираната територия при палестински атаки или по време на израелски военни операции за същия период, сочи официална статистика.

/БП/

Свързани новини

20.12.2025 15:31

Коледният дух се завръща във Витлеем след примирието в Газа

В полунощ на Бъдни вечер традиционният химн „Нощта на Рождество“ ще прозвучи в малката пещера в църквата „Рождество Христово“ във Витлеем, построена на мястото, където християните вярват, че е роден Иисус Христос, предаде Асошиейтед
20.12.2025 07:58

Рубио заяви, че скоро ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа, последвани от международни сили

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че скоро ще бъде създадена нова управленска структура за Газа, състояща се от международен съвет и група палестински технократи, последвана от разполагане на чуждестранни войски, в момент, когато
20.12.2025 03:04

Петима палестинци бяха убити при израелски удар срещу училище в ивицата Газа, в което са били настанени разселени хора

Петима палестинци бяха убити при израелска атака срещу училище в квартал Ал Туфа, източно от град Газа, в което са били настанени разселени хора, предаде Ройтерс, позовавайки се на директорът на болницата "Аш Шифа" д-р Мохамед Абу Селмия. 
17.12.2025 04:10

Израел блокира посещението на канадска делегация в Западния бряг

Израел блокира достъпа до Западния бряг на частна канадска делегация, включваща шестима депутати. Израелското посолство в Отава заяви, че групата не е била допусната поради връзките ѝ с „Ислямска помощ по целия свят“ (Islamic Relief Worldwide),
14.12.2025 18:58

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската армия, която обяви, че е предотвратила опит за атака

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските въоръжени сили са убили палестинец в южната част на окупирания Западен бряг. Израелската армия, от своя страна, каза, че е предотвратила опит за нападение с нож, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:30 на 21.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация