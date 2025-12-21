Двама палестинци бяха убити от израелската армия на Западния бряг

Израелската армия съобщи, че е убила двама палестинци на Западния бряг на река Йордан, предаде Франс прес.

Това е станало при два отделни случая на окупираната територия вчера. Единият палестинец е хвърлил тухла по израелски войници в град Кабатия, а другият - взривно устройство в село Силат ал Харисия, се казва в изявлението.

Палестинската официална новинарска агенция УАФА съобщи, че в Кабития, южно от Дженин, е било убито 16-годишно момче. В Силат ал Харисия, западно от същия град, е бил застрелян 22-годишен мъж.

Израел окупира Западния бряг по време на Шестдневната война през юни 1967 г.

Насилието в тази палестинска територия се увеличи рязко след началото на войната в ивицата Газа, предизвикана от нападението на ислямисткото движение "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., отбелязва АФП. То не спря въпреки крехкото прекратяване на огъня, което влезе в сила в Газа през октомври.

Повече от хиляда палестинци, включително много бойци, но и немалко цивилни, са били убити на Западния бряг от израелски войници или от еврейски заселници от 7 октомври 2023 г., по данни на Франс прес въз основа на съобщения на Палестинската автономна власт. Най-малко 44 израелци - както цивилни, така и войници - са намерили смъртта си на окупираната територия при палестински атаки или по време на израелски военни операции за същия период, сочи официална статистика.