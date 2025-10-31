Близо 300 ученици в Перник се включиха във факелно шествие, посветено на Деня на народните будители

Близо 300 ученици от Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ (СУРИЧЕ) в Перник се включиха във факелно шествие, посветено на Деня на народните будители.

Инициативата е осъществена по идея на ръководителя на клуб „Бабино огнище“ Теодора Рангелова, в съорганизаторство с преподавателя по физическо възпитание и спорт Адриан Олегов. „За първи път организираме подобно факелно шествие“, коментира за БТА Теодора Рангелова, която е учител по история и цивилизации.

Учениците, облечени в народни носии и училищни униформи, заедно с професионални гайдари и тъпанджии – членове на клуб „Бабино огнище“, предвождаха участниците в празничната проява.

„Преминахме покрай всеки паметник в Перник – започнахме от свети Иван Рилски, след това при Раковски и Левски, а финалът беше пред Кракра Пернишки. Учениците се бяха подготвили с характерни фрази и думи за всеки един от героите, пред чиито паметници се поклонихме. Само за Кракра Пернишки нямаме автентични думи, тъй като е живял много отдавна. Идеята ни е в навечерието на Деня на народните будители да събудим духа на перничани“, сподели Рангелова.

Тя допълни, че въпреки ваканцията почти цялото училище се включило в шествието. Децата приели идеята с голям ентусиазъм, без да бъдат задължавани или допълнително стимулирани. По думите ѝ, инициативата ще се превърне в традиция.

„Пожелавам на децата пламъкът в душите им никога да не угасва – да бъдат следващите будители, като факлите, които днес запалиха и носят, като портретите, които държат, като надписите, които издигат, и като носиите, които облякоха“, каза още Теодора Рангелова.