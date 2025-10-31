Огън на признанието озари Враца в чест на българските будители

Огън на признанието, запален в знак на почит към онези, които през вековете са съхранили българската духовност, слово и култура, пламна в центъра на Враца. По думите на кмета на общината Калин Каменов, в празничното шествие, предшестващо кулминацията със запалването на огъня, са се включили над 6 000 души – жители и гости на града.

„Представители от цяла Северозападна България – Мездра, Ботевград, София, Борован, Криводол – са днес тук с нас, за да покажем, че в нашата родина има много будни и дейни хора, които са двигателите на нашето развитие,“ каза Каменов. „Нека не бъдем просто консуматори, а създатели; не зрители, а преки участници; не тихи, а будни, дейни и енергични,“ допълни той пред множеството.

Кметът призова всеки присъстващ да запали своята „съвременна факла“ – телефона си – и площадът, огрян от хиляди светлини, засия в символичния огън на признанието.

От сцената бе припомнено, че Денят на народните будители е учреден през 1922 година като общонационален празник. Той се отбелязва на 1 ноември – ден, в който по стар стил Българската православна църква чества паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец – всепризнат патрон на българското будителство, почитан като небесен покровител на народа и държавата. В народната памет светецът остава образ на себеотдаване, безсребърничество и любов към ближния и отечеството.

В празничното събитие участваха танцов ансамбъл „Хемус“, Центърът за работа с деца – Враца, Врачанската митрополия, огнената група „Фуего“, театрална група ТЕМП, Младежкият клуб – оркестър, както и представители на всички детски градини, училища и филиали на висши учебни заведения в общината. В честването се включиха също културни институции, читалища и социални услуги. Сред гостите бяха народни представители, общински съветници и ръководители на институции.