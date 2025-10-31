Библиотека "Христо Смирненски" в Плевен връчи за пръв път награди "Читател на годината"

site.btaБиблиотека "Христо Смирненски" в Плевен връчи за пръв път награди "Читател на годината"
В Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен, за първи път бяха връчени наградите „Читател на годината“. Церемонията, проведена в навечерието на Деня на народните будители, събра най-верните и активни читатели от различните отдели на библиотеката.
„Книгата е цяла вселена, а тези вселени се откриват тук при нас. Затова с огромен трепет и радост посрещаме всеки наш читател, стремим се да предложим най-добрата литература и да откликнем на желанията на хората, които идват в библиотеката“, каза при откриването директорът на институцията Оксана Цветанова. Тя подчерта, че с днешната церемония се поставя началото на нова традиция.
Отличия бяха присъдени в няколко категории – „Млад читател“, „Малък читател“, „Възрастен читател“, „Най-малък читател“ и „Златен читател“. Голямата награда „Читател на годината“ получиха Гергана Иванова при децата и Милка Иванова при възрастните.
По време на събитието беше обявено, че през изминалата година фондът на библиотеката е обогатен с 1814 нови заглавия, а читателите са заели общо 61 172 тома библиотечни документи.
По-рано през деня във фоайето на библиотеката беше открита изложбата „Душата на будителя“, посветена на две възрожденски личности – художника и пътешественик Борис Георгиев, създал портрети на личности като Алберт Айнщайн, Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор, и на автора на българския национален химн Цветан Радославов.
/ХК/
