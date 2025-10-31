Холанд и Родри са готови за игра за Манчестър Сити срещу Борнемут

Ерлинг Холанд от Манчестър Сити е готов да играе у дома срещу втория в класирането Борнемут във Висшата лига в неделя, заяви мениджърът Пеп Гуардиола, който добави, че халфът Родри също може да се завърне след контузия.

Холанд, който е лидер в лигата с 11 гола в 10 мача, се удари в гредата в последните минути на загубата на Сити с 0:1 от Астън Вила миналата седмица, получавайки това, което Гуардиола нарече „травма“.

25-годишният норвежки нападател беше сред многобройните титуляри, които не играха при победата на Сити с 3:1 над Суонзи Сити в четвъртия кръг на Купата на лигата в сряда.

Родри не е влизал на терена, откакто получи контузия на подколянното сухожилие срещу Брентфорд преди октомврийската международна пауза, поредният неуспех при завръщането на испанеца след тежката контузия на коляното преди 13 месеца.

„Мисля, че Родри ще бъде готов да помогне. Не знам дали ще може да играе от самото начало, но се надявам да бъде с нас“, започна Гуардиола.

Неделя ще отбележи и 200-ия мач на халфа Фил Фоден за Манчестър Сити. „За мен беше чест да видя тези 200 мача и влиянието, което той оказа върху нас и клуба на сърцето си. Това е добър етап, особено за неговата възраст от 25 години“, каза още Пеп.