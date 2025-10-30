Подробно търсене

За втори път в Кула връчиха наградите "КастрАртис диплома" на сдружение "Северозапазване"

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: Сдружение "Северозапазване"
Кула,  
30.10.2025 14:07
 (БТА)

В навечерието на Деня на народните будители сдружение "Северозапазване" връчи вторите награди "КастрАртис диплома" на учениците, завършили с отличен успех учебната 2024/2025 учебна година. Това съобщи за БТА председателят на сдружението Наско Цанов. 

По думите му на церемонията в Средно училище „Васил Левски" в град Кула са присъствали председателят на Общинския съвет Димитър Цанков, представители на местните дирекции „Социално подпомагане" и "Бюро по труда", на общинската администрация и граждани. 

Грамота и парична сума получиха осем пълни отличници до 12. клас, включително. Тази година от сдружението са наградили с грамота и лакомства и малките ученици от първи, втори и трети клас, допълни Цанов. 

Народният представител от Видинския район Любен Иванов беше специален гост. Той е и дарител на наградите.  

Празничната програма продължи с поетичен рецитал и автентичен спектакъл на танцова формация ,,Български ритми“ на възпитаници на училището. 

Отличието "КастрАртис диплома" се връчва за втора година. Мисията на сдружението е не просто да предостави образование, а да вдъхнови у децата любознателност, критично мислене и желание за принос към обществото, отбеляза Наско Цанов.

/ТС/

Списание ЛИК

