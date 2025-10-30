Подробно търсене

ЕК разглежда по различен начин ядрените опити, предприемани от Русия и от САЩ

кор. на БТА Николай Желязков
ЕК разглежда по различен начин ядрените опити, предприемани от Русия и от САЩ
ЕК разглежда по различен начин ядрените опити, предприемани от Русия и от САЩ
Снимка: БТА
Брюксел,  
30.10.2025 13:54
 (БТА)

Говорител на Европейската комисия призова днес за различен поглед над ядрените опити на Русия и на САЩ. Да не поставяме нещата на една основа, настоя той на пресконференция в отговор на въпроси.

Съобщенията за изпитанията на руско ядрено торпедо не са стъпка в правилната посока, коментира говорителят. По неговите думи това показва, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи. Русия е заплаха за европейската сигурност, обобщи говорителят.

В отговор на въпрос за намерението на САЩ да възобновят ядрените опити той прикани журналистите да се обърнат към властите във Вашингтон. Винаги призоваваме страните по договорите за неразпространение на ядрено оръжие да спазват международните си задължения, но очакванията ни по отношение на Русия са ниски, каза той.

/ДИ/

Свързани новини

30.10.2025 13:24

Коментарите на Тръмп за ядрените опити преобръщат водена от десетилетия политика на САЩ

Днешните коментари на президент Доналд Тръмп, в които той намекна, че САЩ ще подновят изпитанията си на ядрени оръжия, преобръща водената от десетилетия американска политика по отношение на атомната бомба. Но изказванията бяха направени в момент, в който съперниците на Вашингтон провеждат свои ядрени изпитания и увеличават арсеналите си.
30.10.2025 11:05

Китай се надява САЩ да се придържат към мораториума върху ядрените опити и изрази готовност да развива военни връзки с Вашингтон

Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс. В отговор на въпрос за
30.10.2025 10:28

Белгия и Русия си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент и премиер Дмитрий Медведев си размениха в социалните мрежи заплахи с унищожение, съобщиха белгийски медии.
30.10.2025 08:46

Западният печат за намерението на Тръмп да сложи край на мораториума за ядрени опити

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Пентагонът да започне изпитания на ядрени оръжия "на равна основа" с Русия и Китай, внезапно вмъквайки ядрени въпроси в дискусията точно преди срещата си с китайския си колега Си Цзинпин по време на важен търговски форум в Кьонджу, Южна Корея, посочва в. "Вашингтон пост".
30.10.2025 04:21

Тръмп заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Американският президент Доналд Тръмп, преди очакваната си среща днес с китайския лидер Си Цзинпин, заяви, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия, както правят други ядрени сили, предаде Ройтерс."Заради програмите за тестване на други страни наредих на министерството на войната да започне да тества нашите ядрени оръжия по същия начин. Процесът ще започне незабавно", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:19 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация