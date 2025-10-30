Подробно търсене

Асен Георгиев
Китай се надява САЩ да се придържат към мораториума върху ядрените опити и изрази готовност да развива военни връзки с Вашингтон
Китайско знаме в Пекин. Снимка: АП/Andy Wong
Пекин,  
30.10.2025 11:05
 (БТА)

Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс.

В отговор на въпрос за възобновяването на ядрените опити от президента на САЩ Доналд Тръмп, говорителят на Министерството Гуо Цзякун заяви, че Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност.

Китайското Министерство на отбраната, от своя страна, заяви, че Пекин поддържа отворена позиция по отношение на развитието на военните отношения със САЩ.

Китай се надява, че Вашингтон ще работи с Китай за съвместното изграждане на равнопоставени, честни, мирни и стабилни военни връзки, заяви на пресконференция говорителят на Министерството на отбраната Чжан Сяоган.

Към 11:14 на 30.10.2025 Новините от днес

