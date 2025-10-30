ВНА: Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия се срещна в Лондон с британския вицепремиер

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам се срещна в Лондон с британския вицепремиер Дейвид Лами по време на официалното си посещение във Великобритания, съобщи Виетнамска новинарска агенция (ВНА).

То Лам благодари на Лами за дългогодишната подкрепа за развитието на виетнамско-британските отношения. Той информира своя домакин за проведените срещи и разговори с британския премиер, както и с високопоставени парламентарни служители. Разговорите бяха посветени на основните насоки и мерки за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

По думите му Лами е първият британски лидер, с когото се среща след издигането на отношенията между Виетнам и Великобритания до равнище всеобхватно стратегическо партньорство. То Лам предложи след визитата двете правителства бързо да укрепят съществуващите механизми за сътрудничество и при необходимост да създадат нови.

От своя страна Дейвид Лами определи надграждането на отношенията като исторически етап, подчертавайки, че двете страни споделят дългогодишни приятелски връзки и притежават значителен потенциал за още по-близко сътрудничество.

