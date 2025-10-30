Общинският съвет в Рила оправомощи кмета Георги Кабзималски да изрази позицията на общината в предстоящото заседание на Асоциацията по ВиК

Общинският съвет в Рила оправомощи кмета Георги Кабзималски да изрази позицията на общината в предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще е на 11 ноември 2025 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Областна администрация - Кюстендил.

Съветниците гласуваха кмета Кабзималски, в качеството му на представител в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода" ЕООД - гр. Кюстендил, да изрази позицията на Община Рила, като гласува по собствено усмотрение, съобразно интересите на Общината, по проекторешенията към предварително обявения дневен ред на предстоящото редовно заседание на Асоциацията по ВиК. При невъзможност на кмета да участва лично Общината ще бъде представлявана от зам.-кмета по „Устройство на територията и развитие" Стефан Симеонов.

На заседанието на Общинския съвет бе приета и информация за проведените обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки в общината през 2025 г. По време на обсъждането Кабзималски посочи, че всеки има възможността да се информира за проведените обществени поръчки от публикувани в интернет материали. Общината не може да кандидатства по проект или да проведе обществена поръчка без решение на Общинския съвет.

Прието бе и изменение и допълнение на вече взето решение от Общински съвет - Рила за предоставянето на временно свободни средства от бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените разходи и други плащания. Измененията са свързани с читалища и детски градини на територията на общината.