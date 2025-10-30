Информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото у нас бе предоставена на среща в Шумен

Информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото у нас бе предоставена на среща в залата "Проф. Венета Вичева" в Шумен, която бе част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

В събитието участваха кметът на Шумен проф. Христо Христов, представители на общински администрации в областта, на Българската народна банка (БНБ), на Комисията за защита на потребителите, на Министерството на земеделието и храните, на Териториалното поделение на НАП, както и представители на други местни и държавни институции, на частни банки и граждани.

На информационната среща експерти предоставиха информация как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България, какви са правата на гражданите като потребители, как да подават сигнали при установени нарушения и други.

Следим внимателно за всички въпроси, които възникват по време на информационна срещи в страната, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. "На сайта на БНБ непрекъснато се обновява дълъг списък с отговори на въпроси, които събираме в тези формати и при възможност я отпечатваме и на брошури, за да дадем възможност в реално време хората да имат достъп до това, което ги вълнува по отношение на превалутирането и подготовката за 1 януари", каза Илия Лингорски – член на Управителния съвет на БНБ.

Задачите, които остават пред всички нас, са да осигурим плавен преход и техническа готовност на всички участници, да поддържаме макроикономическа стабилност и дисциплина в публичните финанси, да запазим висока степен на обществена информираност и доверие, обобщи той.

"Както казва управителят на БНБ - еврото няма да замени нуждата от добра политика. Бюджетната дисциплина, структурните реформи, модернизацията на администрацията остават основата на устойчивото развитие. Ако запазим тези усилия, най-вероятно (членството в еврозоната - бел. ред.) ще консолидира нашите предимства - стабилност, доверие и условия за догонващ растеж. Еврото е не само икономическа цел, не само валута. То е потвърждение на нашия суверенитет като пълноправен член на голямото ни европейско семейство", посочи в края на изказването си Лингорски.

Шумен отдавна е част от Европа, винаги е бил място където историята среща бъдещето, град на знанието, на държавническите решения и на смелите стъпки напред. Тук България многократно е поставяла основи, които я правят част от европейската цивилизация. Това каза кметът на Шумен проф. Христо Христов на информационната среща. Според него приемането на еврото като официална валута е естествено продължение на европейския път на България след членството й в Европейския съюз и Шенген.

На срещите във връзка с въвеждането на еврото, организирани и от общинската администрация в Шумен, на хората бе обърнато внимание, че е много възможно да попаднат на измамници, които да им предлагат изгоден курс за обмяна на левове в евро, припомня БТА. "Няма как да има по-нисък курс за обмяна от този, обявен от БНБ", предупреди на пресконференция вчера директорът на дирекция "Бюджет, финанси и работна заплата" на Община Шумен Десислава Петрова. Тя уточни, че хората от малките населени места са посъветвани да обменят пари само в клоновете на "Български пощи", тъй като там няма представителства на други официални финансови институции. Срещите във връзка с въвеждането на еврото у нас, организирани от Община Шумен, продължават, допълни тя.

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, днес са организирани в Шумен, Пирдоп, Царево, Ценово и Белене.