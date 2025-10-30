Лидери от туристическата индустрия на Балканите ще бъдат отличени на Balkan Awards of Tourism Industry 2025 през декември в София

Общини, хотелиери, туристически агенции и мениджъри в туризма от Балканските страни ще се съберат в София за 11-то издание на Balkan Awards of Tourism Industry. Лидерите в туристическата индустрия на Балканите ще бъдат отличени на туристическия форум на 3 декември в хотел "Краун Плаза София", съобщават организаторите от "Глобал Медиа Груп".

Сред финалистите на Balkan Awards of Tourism Industry 2025 е една от водещите дестинации на Балканите - пещерата "Магура" край белоградчишкото село Рабиша. Тя е ключова забележителност в района на Белоградчик и една от най-големите пещери в България, като първите следи от човешко присъствие в нея датират отпреди 12 000 години. Със своите 2500 метра дължина, тя е сред най-забележителните природни чудеса на Балканите. Нейната красота и историческа стойност я правят изключително важна за българското и световното природно наследство. Тя е първата отворена за посетители пещера в България и в момента е от най-посещаваните благоустроени български пещери, посочват от "Глобал Медиа Груп".

Пещерата "Магура" е известна със своите впечатляващи сталактити, сталагмити и сталактони, които създават неповторима атмосфера за посетителите. Всички зали са свързани чрез галерии и пещерни тунели. Пещерата се отличава и с пещерните си рисунки, които са сред най-древните в Европа. По стените могат да се видят рисунки от няколко исторически епохи, като най-ранните рисунки са от късния палеолит, има и от времето на неолита; най-новите са от бронзовата епоха и са рисувани между 3000 и 1200 г. пр.н.е. Рисунките изобразяват предимно ловни сцени и слънчево-лунен календар. Всички рисунки представляват ценен археологически и исторически артефакт, който дава уникален поглед върху живота и вярванията на праисторическите хора. В пещерата са открити кости от пещерна мечка и пещерна хиена.

"Магура" е най-значимата пещера за прилепите в Северозападна България - целогодишно се обитава от общо 8 вида, всички от които са приоритетни за опазване в Европа. В пещерата има постоянна температура от 12 градуса по Целзий.

Тя е едно от малкото места, които съчетават природни чудеса и историческа значимост, което я прави истинско съкровище за България и привлекателна дестинация за туристи от цял свят. Пещерата ежегодно привлича хиляди туристи от България и чужбина, пише още в съобщението.

От тази година туристите могат да посетят и дигиталната галерия "Праисторически рисунки", която се намира пред пещерата "Магура". Дигиталната галерия представя вълнуващо пътешествие назад във времето - към загадъчния свят на праисторическия човек. Чрез модерни дигитални технологии туристите имат възможността да видят възстановени в оригиналния им облик едни от най-старите рисунки в Европа.