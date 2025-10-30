Нов общински съветник встъпи в длъжност в Попово, дадена бе зелена светлина за кандидатстване по проекти

На октомврийското заседание на Общинския съвет в Попово бяха разгледани общо 17 докладни записки. Присъстваха кметът на Община Людмил Веселинов, председателят на ОбС Георги Георгиев, двадесет общински съветници и представители на администрацията.

В началото на заседанието клетва положиха новоизбраният след частичен вот кмет на село Зараево Юрмюз Ахмедова. С назначаването си на поста, тя напусна Общинския съвет, а в длъжност стъпи нов общински съветник – Румен Димитров.

Община Попово да кандидатства с проект за обновяване на градския стадион , решиха съветниците. Инвестиционният проект е с наименование Реконструкция и рехабилитация на спортна инфраструктура в Попово. Предложението бе единодушно подкрепено от съветниците.

С проекти за насърчаване на социалната икономика и за закупуване на електрически автомобил да кандидатства Община Попово. Това бяха други две докладни одобрени от общинските съветниците. Решено бе Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово“ да бъде вписано в Регистъра на социалните предприятия, съгласно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

Ще се кандидатства и с проект за „Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ от Механизма за възстановяване и устойчивост.

На заседанието бяха предприети стъпки за предстоящо разширяване на гробищните паркове селата Кардам и Дриново.

Допълнена бе годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Попово за 2025 г. - имоти под наем и одобряване на цена за отдаване под наем на имоти. Пояснено бе , че обектът се вписва, тъй като е прекратен договорът с предишния наемател.

Гласувани бяха две докладни, свързани с прекратяване на съсобственост между Община Попово и физически лица в поземлени имоти в Попово и в село Светлен.

След като на заседанието през септември бе гласувано изменение на договор с Държавното ловно стопанство „Черни Лом“ и Община Попово да бъде отложено за следващо заседание, днес докладната отново бе част от дневния ред. В този период кметът Людмил Веселинов е осъществил разговор с ръководството на лесничейството, който до думите на общински съветници е дал резултат.

Договорът е от 15.03.2022 г. между Община Попово и Териториалното поделение на ДЛС „Черни Лом“, което управлява общинския горски фонд. Поискано бе предоговаряне. Според докладната днес вместо, първоначалното искане, се приема процентно съотношение от 45 на 55 на сто, съответно за община Попово и за Горското стопанство.