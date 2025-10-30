Лудогорец обяви датите и началните часове на двата мача с Динамо Минск в Разград от младежката Шампионска лига

Двубоите на Лудогорец до 19 години срещу Динамо (Минск) от втория кръг на младежката Шампионска лига в Разград ще се проведат на 1 ноември и 5 ноември, съобщиха официално от клуба.

"Заради забрана на УЕФА да се играе на територията на Беларус и двата мача от втория предварителен кръг ще се състоят в Разград. Първата битка е насрочена за тази събота, 1 ноември, от 16 часа в комплекс "Гнездо на орли". Тя ще се проведе при закрити врата, защото Динамо ще излезе като символичен домакин и според регламента на Европейската футболна централа публика няма да бъде допускана.

Младите таланти на Лудогорец U19 могат да бъдат подкрепени по време на реванша. Той ще се проведе идната сряда, 5 ноември, от 18 часа отново в комплекс "Гнездо на орли". На него публика ще бъде допускана", информираха от Лудогорец.