Лудогорец прие оставката на Захари Сираков като старши треньор на втория състав

Ръководството на ПФК Лудогорец прие оставката на треньора на състезаващия се във второто ниво на футбола у нас Лудогорец II Захари Сираков, съобщиха от клуба. Той пое отговорността след поредицата загуби на втория тим, завършили с тежко поражение от Фратрия с 0:5 в последния кръг на Втора лига. Преди мача в понеделник от 8-ия кръг на Втора лига отборът на Лудогорец II е на предпоследното 16-о място с 3 точки.

"В продължение на няколко дни ръководството обмисляше бъдещето на Лудогорец II, като взе решение отборът временно да бъде воден от Тодор Живондов, който към момента е оперативен директор на детско-юношеската школа на клуба. Живондов има сериозен опит като наставник на Лудогорец II, тъй като го ръководеше в периода 2019–2023 г., преди да стане асистент на Георги Дерменджиев в първия тим", съобщиха още от клуба.

Красимир Чомаков, който бе част от екипа на Захари Сираков във втория отбор, остава в школата и ще бъде помощник на Христо Златински в Лудогорец III. Двамата ще подготвят отбора за предстоящото му участие в Младежката шампионска лига, където съперник ще бъде победителят от двойката Динамо (Минск) – Ордабаси, който трябва да стане ясен след два мача на разменено гостуване до края на септември.

Раздялата със Захари Сираков е изненадваща, предвид факта, че той дълго време беше треньор и на първия отбор, изпълняващ длъжността до назначаването на постоянен наставник.